الدفاع المدني انقذ عاملا مصريا من داخل بئر في جبيل

انقذ عناصر من الدفاع المدني عاملا مصريا اصيب بالإغماء خلال عمله داخل بئر لتخزين المياه في مستيتا-جبيل.
وقد عمل العناصر على سحبه من قعر البئر بواسطة حبال الانقاذ والسلالم واستعمال قوارير الهواء المضغوط وتم نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل وهو بحالة مستقرة.
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