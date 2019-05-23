الدفاع المدني انقذ عاملا مصريا من داخل بئر في جبيل

انقذ عناصر من ​الدفاع المدني​ عاملا مصريا اصيب بالإغماء خلال عمله داخل بئر لتخزين ​المياه​ في مستيتا-جبيل. وقد عمل العناصر على سحبه من قعر البئر بواسطة حبال الانقاذ والسلالم واستعمال قوارير الهواء المضغوط وتم نقله الى ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل وهو بحالة مستقرة.

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