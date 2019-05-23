البنتاغون يدرس إرسال 5 آلاف جندي أميركي للشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران

أكد مسؤولان أميركيان لوكالة "​رويترز​" أن "وزارة الدفاع الاميركية "​البنتاغون​" تدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى ​الشرق الأوسط​ على خلفية التوتر مع ​إيران​".

من جهة اخرى نقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول أميركي تأكيده انه "لم تتم الموافقة حتى الآن على مقترح إرسال تعزيزات إضافية للشرق الأوسط".

وفي وقت سابق ندد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران صادق آملي لاريجاني بـ"تصرفات اميركا الاخيرة"، موضحاً "أنها تشن حربا نفسية وتكيل بمكيالين بهدف اركاع الشعب الايراني الذي يعلم جيدا أن الصمود والمقاومة هو السبيل الوحيد في مواجهة مؤامراتها".

ولفت إلى أن "الشعب الايراني اعتمد الصمود في مواجهة هذا العدو الغاشم منذ 40 عاما وسيحقق الانتصار في الحربين الاقتصادية والنفسية التي تشنّها اميركا رغم استخدام أقصى طاقاتها"، مشيراً إلى أن "مواقف الاميركيين اللاعقلانية لاسيما رئيسهم ناجمة عن إحباطاتهم في المنطقة وبحسب ادعاءاتهم فقد انفقوا آلاف المليارات فيها دون جدوى وفي المقابل فان الشعب الايراني بصموده سيجتاز هذا المنعطف بفضل صلابته وحكمة وصمود قائده وحكومته وسيهزم الاعداء بالتأكي".