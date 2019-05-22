مدة شحن بطارية السيارة بالكامل 20 دقيقة فقط، وتكفي للسير مسافة تزيد على 400 كيلومتر. مالك السيارة الكهربائية "كريم كمال" يقول: "جئت بهذه السيارة إلى إقليم كردستان منذ عشرة أيام لكن هنالك مشاكل تعترضها وآمل أن أتمكن من معالجتها ومنها أن الطرق في كردستان لا تلائمها كما لا توجد محطات شحن في أي مكان ولا أستطيع شحنها إلا في البيت".





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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مواطن من دهوك يستخدم سيارة لا تحتاج إلى وقود أو زيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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