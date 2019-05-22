القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، على قيام وحدات من القوات المسلحة في البلدين بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في الإمارات.
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدت، مساء الأربعاء، في قصر البطين بالعاصمة أبوظبي، حيث أكدا أن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة.
وتابع الشيخ محمد بن زايد قائلا: "الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مضيفا أن الإمارات تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة.. مشيرا إلى الحرص المتبادل من قيادتي الإمارات والأردن على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.
كما أكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن بكامل إمكانياته إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحدٍّ يستهدف أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات والأردن يتفقان على إجراء تمرين عسكري مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.