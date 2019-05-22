الإمارات والأردن يتفقان على إجراء تمرين عسكري مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، على قيام وحدات من القوات المسلحة في البلدين بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في الإمارات.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدت، مساء الأربعاء، في قصر البطين بالعاصمة أبوظبي، حيث أكدا أن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة.

وتابع الشيخ محمد بن زايد قائلا: "الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مضيفا أن الإمارات تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة.. مشيرا إلى الحرص المتبادل من قيادتي الإمارات والأردن على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

كما أكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن بكامل إمكانياته إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحدٍّ يستهدف أمنها واستقرارها.