أيوب بحث مع وفد من المنظمات الطلابية الشبابية شؤون الجامعة في ضوء الإضرابات

التقى رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف وفدًا من المنظمات ​الطلاب​ية الشبابية، ضمّ ​ممثلين​ عن ​تيار المستقبل​، ​حركة أمل​، ​منظمة الشباب التقدمي​، ​التيار الوطني الحر​، ​الكتائب اللبنانية​، ​الحزب العربي الديمقراطي​، ​تيار العزم​، حزب ​الحوار الوطني​ و​حزب الطاشناق​.

وتداول المجتمعون شؤون الجامعة البنانية في ضوء ​إضراب​ رابطة الأساتذة المتفرغين والحلول المُقترحة والمُمكنة لإنهاء الإضراب وحماية طلاب الجامعة الوطنية والحفاظ على مستقبلهم.

وأكد المجتمعون "ضرورة حماية مستقبل الطلاب وعدم أخذ مستقبلهم و​العام الدراسي​ الحالي رهينة الإضرابات المفتوحة، وشددوا في الوقت عينه على أحقية مطالب الأساتذة وضرورة عدم المس برواتبهم والحفاظ على موازنة الجامعة اللبنانية".