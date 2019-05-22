أيوب بحث مع وفد من المنظمات الطلابية الشبابية شؤون الجامعة في ضوء الإضرابات

التقى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف وفدًا من المنظمات الطلابية الشبابية، ضمّ ممثلين عن تيار المستقبل، حركة أمل، منظمة الشباب التقدمي، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، الحزب العربي الديمقراطي، تيار العزم، حزب الحوار الوطني وحزب الطاشناق.
وتداول المجتمعون شؤون الجامعة البنانية في ضوء إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين والحلول المُقترحة والمُمكنة لإنهاء الإضراب وحماية طلاب الجامعة الوطنية والحفاظ على مستقبلهم.
وأكد المجتمعون "ضرورة حماية مستقبل الطلاب وعدم أخذ مستقبلهم والعام الدراسي الحالي رهينة الإضرابات المفتوحة، وشددوا في الوقت عينه على أحقية مطالب الأساتذة وضرورة عدم المس برواتبهم والحفاظ على موازنة الجامعة اللبنانية".
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