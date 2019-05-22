شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..آخر موعد لتلقى طلبات تأشيرات الحج المجانية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين فى تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج المجاملة حتى يوم الخميس القادم الموافق 2 مايو الجارى، وذلك فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين .

ومن المقرر أن تجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت القادم الموافق 25 مايو فى حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة، وعقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة .

يتم ملىء الاستمارة المعدة لذلك بالدور الثالث مرفق بها صور من كارنيه النقابة لعام2019، وجواز السفر صالح لمدة عام على الأقل ،دمغة صحفية بـ(25جنيه ) ويستبعد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين السابقين(2017-2018).