خاصة بعمال النظافة.. محافظ سوهاج يصدر قرارات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعدادات بجميع المراكز والمدن والمديريات بالمحافظة إلى الدرجة القصوى نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتعديل مواعيد العمل لعمال النظافة من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غداً وبعد غد، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة حارة على كافة الأنحاء، مناشدةً المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على أملاح بنسب كبيرة.