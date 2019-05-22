شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الامريكية : استخدام السلاح الكيماوي في سوريا خط أحمر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:42 مساءً, 22 مايو 2019 م المناطق _ وكالات أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية “خط أحمر” بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية اليوم بأن “القوات الأمريكية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري”.

وحذرت الخارجية الامريكية امس من أن واشنطن وحلفاءها سيردون “على نحو سريع ومتناسب” إذا ثبت ذلك.

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