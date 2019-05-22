فرنسا: أوروبا لن تخضع لتهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، إن أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران وتهديداتها بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف للصحافيين: «لا أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة التحذيرات هذه».

وتابع أن الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة مع إيران وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد تأسيس آلية التجارة وما يتعلق بهذا الأمر.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان اعتبر، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، إن «الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية أن خطة العمل الشاملة المشتركة إنجاز، لكنهم ربما لم يكونوا مستعدين، وحتماً لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية».

وأضاف: «سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة».

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال ظريف إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً: «إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015». وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: «ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية».