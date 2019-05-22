استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، النائب شامل روكز، ثمّ وزير البيئة فادي جريصاتي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل معاون وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا لشؤون التعاون العسكري الدولي اللواء Oleg VOINOV على رأس وفد مرافق، وتمّ البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
كذلك استقبل السفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، وسفيرة دولة سويسرا في لبنان السيدة Monika Schmutz KIRGÖZ، ونقيب المحامين المحامي أندريه الشدياق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش استقبل روكز وجريصاتي ومعاون وزير دفاع بيلاروسيا وسفيرة كندا شخصيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.