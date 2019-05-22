قائد الجيش استقبل روكز وجريصاتي ومعاون وزير دفاع بيلاروسيا وسفيرة كندا شخصيات

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​شامل روكز​، ثمّ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل معاون وزير الدفاع في جمهورية ​بيلاروسيا​ لشؤون التعاون العسكري الدولي ​اللواء​ Oleg VOINOV على رأس وفد مرافق، وتمّ البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كذلك استقبل ​السفيرة الكندية​ في ​لبنان​ السيدة Emmanuelle Lamoureux، وسفيرة دولة ​سويسرا​ في لبنان السيدة Monika Schmutz KIRGÖZ، ونقيب المحامين المحامي ​أندريه الشدياق​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.