رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من "الدول الشقيقة والصديقة"، في التحقيق بعمليات التخريب التي استهدفت 4 ناقلات نفط، بالقرب من مياهها الإقليمية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، رحبت أبو ظبي بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العملياتالتخريبية، التي استهدفت 4 ناقلات تحمل أعلام الإمارات، المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان الأسبوع الفائت.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها إن "حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في
وأضافت الوزارة "أن التحقيقات المشتركة، تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، وسلامة إمدادات الطاقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية أنه مع انضمام الدول المشاركة، سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترحب بمشاركة عدد من الدول في تحقيقات "هجمات الفجيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.