شتيغن وكروس خارج قائمة المانيا لتصفيات يورو 2020

2019-05-22 | 15:25
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أعلن المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواخيم لوف، قائمة اللاعبين الذين يستعدون لخوض معسكر شهر حزيران المقبل لتصفيات يورو 2020.
وقرر لوف استبعاد مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة، بعد غيابه عن مباريات فريق الأخيرة في الدوري بسبب إصابة في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى عدم استدعاء توني كروس لاعب ريال مدريد.
وضمت القائمة كلاً من وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للمنتخب على "تويتر":
حراسة المرمى: لينو، نوير، تراب.
الدفاع: جنتر، هلسنبرج، هيكتور، كيريهر، كلوسترمان، شولز، ستارك، زوله، تاه.
الوسط: جروتسكا، جوندوجان، هافريتس، كيميتش.
الهجوم: براندت، دراكسلر، جنابري، رويس، ساني، فيرنر.
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