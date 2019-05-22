وقال هود في مؤتمر صحافي عقده في بغداد وحضرته الخليج 365، "لم تعلن حتى الآن اية جهة مسوليتها على ضرب الصاروخ في المنطقة الخضراء، كما اننا لا نعرف من كان المستهدف لانه هناك ايضا مؤسسات حكومية وعمليات بغداد"، لافتا الى أن "السفارة الاميركية في بغداد "تعمل حاليا مع الحكومة العراقية للوصول الى الفاعل".
وبشأن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أشار هود الى أن "بلاده لا نحتاج الى وساطة من العراق، ويمكننا التواصل مع ايران بشكل مباشر لحقيق هدفنا وهو جلبها للطاولة التفاوض معنا، الا انه نحن نرحب بالتشاور مع الحكومة العراقية لتبادل وجهات النظر في مثل هكذا امور".
وبشأن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أشار هود الى أن "بلاده لا نحتاج الى وساطة من العراق، ويمكننا التواصل مع ايران بشكل مباشر لحقيق هدفنا وهو جلبها للطاولة التفاوض معنا، الا انه نحن نرحب بالتشاور مع الحكومة العراقية لتبادل وجهات النظر في مثل هكذا امور".
يشار الى أن خلية الإعلام الأمني أعلنت، الثلاثاء (19 آيار 2019)، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر هود يعلق على استهداف الخضراء ويؤكد: لسنا بحاجة لوساطة من العراق بشأن ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.