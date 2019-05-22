هود يعلق على استهداف الخضراء ويؤكد: لسنا بحاجة لوساطة من العراق بشأن ايران

وقال هود في مؤتمر صحافي عقده في بغداد وحضرته الخليج 365، "لم تعلن حتى الآن اية جهة مسوليتها على ضرب الصاروخ في المنطقة الخضراء، كما اننا لا نعرف من كان المستهدف لانه هناك ايضا مؤسسات حكومية وعمليات بغداد"، لافتا الى أن "السفارة الاميركية في بغداد "تعمل حاليا مع الحكومة العراقية للوصول الى الفاعل".وبشأن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أشار هود الى أن "بلاده لا نحتاج الى وساطة من العراق، ويمكننا التواصل مع ايران بشكل مباشر لحقيق هدفنا وهو جلبها للطاولة التفاوض معنا، الا انه نحن نرحب بالتشاور مع الحكومة العراقية لتبادل وجهات النظر في مثل هكذا امور".

يشار الى أن خلية الإعلام الأمني أعلنت، الثلاثاء (19 آيار 2019)، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.