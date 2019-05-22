الجاسوس الذي قدّم معلوماتٍ لشنّ غارةٍ على مقرّ منظمة التحرير الفلسطينيّة في تونس يتهم إسرائيل بعدم...

وكالات - أجرت قناة اسرائيلية مساء أمس، الثلاثاء 21 ماي 2019، مقابلة نادرة مع الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد الذي سجن لعقود بعد ادانته ببيع أسرار أميركية الى الدولة اليهودية، حيث انتقد بولارد اسرائيل التي لم تقدم اليه المساعدة للهجرة اليها.

وقال بولارد للقناة 12 خلال المقابلة التي أجريت في مقهى في نيويورك "انها مسألة أولويات. دائما يبدو ان هناك أمر آخر" أكثر أهمية،

وأطلق سراح بولارد البالغ 64 عاما في نوفمبر عام 2015 بعد قضائه حكما بالسجن لمدة 30 عاما لتمريره معلومات وثائق أمنية حساسة الى اسرائيل أثناء عمله كمحلل لدى استخبارات البحرية.

وبموجب شروط اطلاق سراحه لا يمكن لبولارد مغادرة الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، ونتيجة ذلك منعه من الانتقال للعيش في اسرائيل.

وقال بولارد "جعل قضيتي أولوية يعني ان تبدي الحكومة (الاسرائيلية) الاهتمام وتقول -هذا ما نريده، نحن نريده أن يأتي الى الوطن-. وهذا ببساطة لم يحدث".

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وأبدى بولارد امتعاضه من الحكومة الاسرائيلية لـ"تضييعها عدة فرص" لمناقشة قضيته مع الرئيس دونالد ترامب أو سلفه باراك أوباما.

ومنح بولارد الجنسية الإسرائيلية عام 1995، لكنه قال إنه ليس على اتصال بأي مسؤول هناك.

لكن الحكومة الإسرائيلية أكدت انها لا تزال "مصممة على ضمان عودة جوناثان بولارد إلى إسرائيل".

ووفق وثائق وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" التي رفعت عنها السرية عام 2012، فان الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام 1985 التي أدت الى مقتل 60 شخصا قد تم التخطيط لها بالاستناد الى معلومات من بولارد.