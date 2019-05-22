يقتل شقيقته بـ30 طعنة بواسطة سكين كبير الحجم

أقدم عراقي، يوم الثلاثاء، على قتل شقيقه بـ 30 طعنة في محافظة كركوك شمالي العراق، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان: إنه ”تم اكتشاف جريمة قتل المجني عليه، ومن خلال سير التحقيق وجمع المعلومات اعترف المتهم بقتل شقيقه بواسطة سكين كبير الحجم“.

وأشار إلى أن ”الجاني طعن شقيقه أكثر من 30 طعنة، وترك جثته مرمية على الطريق الحولي قرب الحي الصناعي الجديد“.

وبحسب مركز شرطة كركوك، فإن ”القاتل كان يعاني من حالة نفسية كانت الدافع الرئيسي لقتل أخيه“.