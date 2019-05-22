أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن اللجنة ستصدر قريباً قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب.
الميهوب قال في تصريح خاص لقناة “العربية” أمس الاثنين إن اللجنة تعمل على إعداد هذه القائمة منذ قرار البرلمان إدراج جماعة الإخوان في خانة المجموعات الإرهابية ، مضيفاً أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سيكون مكانهم محفوظ بالقائمة إلى جانب كل الأشخاص والشركات والقنوات الإعلامية المرتبطة بهذا التنظيم.
يشار إلى أن مجلس النواب قد صوت وبحضور قرابة 80 عضواً في جلسته يوم 14 ماي الجاري بالموافقة على قانون تجريم جماعة الإخوان المسلمين وإعتبارها تنظيماً إرهابياً .
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الليبي يستعد الى اصدار قائمة بالشخصيات و الكيانات و الشركات لادراجها على لائحة الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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