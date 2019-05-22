موجة حر "خطيرة" تضرب مصر وتمتد إلى دول أخرى بالمنطقة

حذرت شبكة "أكيوريت ويثر" المتخصصة في الأرصاد الجوية، من موجة حارة "خطيرة" تضرب مصر من الثلاثاء حتى الجمعة، وتمتد إلى دول أخرى في المنطقة.
وحسب تقرير الشبكة، ارتفعت درجة الحرارة في القاهرة إلى ما فوق 38، الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع التدريجي حتى يوم الجمعة، حيث تصل إلى 43 درجة، و42 في الإسكندرية والساحل الشمالي.
ونصح خبراء الأرصاد بتجنب الأنشطة الخارجية خلال النهار، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والحصول على فترات راحة في الظل.
وقالت "أكيوريت ويثر"، إن الموجة ستمتد بسرعة إلى بلاد الشام والعراق وتركيا، من الأربعاء إلى الجمعة، حيث ستزيد درجات الحرارة على الأربعين.
وأشارت الشبكة إلى أن الموجة الحارة ستنتهي السبت، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة
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