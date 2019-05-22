القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت منظمة "آفاز" الحقوقية العالمية مؤخرا، أن حسابات "فيسبوك" تابعة لليمين العنصري المتطرف في أوروبا، تنشر أخبارا كاذبة وخطاب كراهية لملايين الأشخاص على امتداد أوروبا من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات الأوروبية.
وأعلنت شركة "فيسبوك" أنها أزالت حتى الآن حسابات كانت يتابعها أكثر من ستة ملايين مستخدم، بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية التي من المزمع أن تُجرى يوم غد الخميس.
وأشارت "آفاز" إلى أنها تُحقق بحسابات مع 26 مليون متابع على الأقل.
وبالمجمل، اشتكت المجموعة عن أكثر من 500 مجموعة مشتبه بها لديها صفحات على "فيسبوك" تعمل في جميع أنحاء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا. والتي كانت معظمها تنشر الأخبار الكاذبة، وتستخدم صفحات وملفات تعريف زائفة لتعزيز محتوى الأحزاب أو المواقع التي تدعمها بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد "فيسبوك".
ومع ذلك، لم تُزيل "فيسبوك" جميع الصفحات المشابهة ولا يزال قسم كبير منها مستمر بجذب المستخدمين إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمين المتطرف يسعى للتأثير على الانتخابات الأوروبية بـ"أخبار كاذبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.