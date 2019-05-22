الإندبندنت: الحرب ستمنح القوة للمتشددين في ايران ويدفع ثمنها الإصلاحيون

واضافت أن أغلب تلك الشخصيات "أخبروها بأمور كثيرة ومتنوعة لكنهم اتفقوا على شيء واحد وهو أن السياسة التي تتبعها واشنطن مع النظام الإيراني ستكون لها تبعات كارثية على الإصلاحيين والساعين إلى مجتمع ديمقراطي في إيران".
وأوضحت نجار أن المنادين بالديمقراطية "سيدفعون الثمن في النهاية لأن صراعا عسكريا بين إيران والقوة الأكبر في العالم سيدفع بالصقور الأكثر تشددا إلى سدة الحكم في طهران وسيمنحهم القوة والسلطة لمزيد من القمع الداخلي وتكميم الأفواه".
واشارت إلى أن النشطاء الإيرانيين يطالبون بحل الأزمة مع الولايات المتحدة بشكل ديبلوماسي لأن الحرب سيدفع ثمنها أولا معارضو النظام وكل الجمعيات الأهلية، والأقليات العرقية، والطوائف المختلفة المطالبة بإدخال إصلاحات على النظام الحاكم وتوفير مزيد من الديمقراطية في البلاد.
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