بالفيديو: منتسبو 'حشد الدفاع' يحتجون على تأخر رواتبهم منذ 5 سنوات

هذا التأخير قد استنزف، وبحسب بعض المنتسبين، خزين أموالهم حتى بدأوا ببيع أغلب مقتنياتهم الثمينة، ليصلوا بعدها لمرحلة الاستدانة من المقربين منهم.

والجدير ذكره، أن الآلاف من منتسبي حشد وزارة الدفاع يطالبون رئيس الوزراء النظر بقضيتهم بعد تقديمهم للمئات من الشهداء والجرحى الذين سقطوا إبان المعارك ضد تنظيم داعش، ولم يجدوا آذاناً صاغية من قبل الجهات الاخرى المسؤولة عن قضيتهم.



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