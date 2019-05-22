والجدير ذكره، أن الآلاف من منتسبي حشد وزارة الدفاع يطالبون رئيس الوزراء النظر بقضيتهم بعد تقديمهم للمئات من الشهداء والجرحى الذين سقطوا إبان المعارك ضد تنظيم داعش، ولم يجدوا آذاناً صاغية من قبل الجهات الاخرى المسؤولة عن قضيتهم.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: منتسبو 'حشد الدفاع' يحتجون على تأخر رواتبهم منذ 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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