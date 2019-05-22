المحكمة الاتحادية تنفي وفاة القاضي عبود التميمي

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع الانترنت قد أوردت خبراً غير صحيح مفاده وفاة عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي عبود التميمي".



واضاف الساموك، ان "القاضي عبود التميمي بحالة صحية جيدة، ومتواجد صباح هذا اليوم في الدوام الرسمي بالمحكمة".



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