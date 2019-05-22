ألمانيا: حملة أمنية موسعة ضد الجريمة المنظمة

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:

شنت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة أمنية كبيرة ضد عصابات الجريمة المنظمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

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وأعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة إيسن أن مئات من أفراد الأمن فتشوا منازل في إيسن وعشرة ومدن أخرى. وقال المتحدث باسم شرطة إيسن: “نجري منذ فترة طويلة تحقيقات ضد مجموعات كبيرة”، موضحا أن التحقيقات تتركز في محيط مدينة كولونيا ومنطقة الرور، وتدور حول جرائم تهريب البشر والإتجار في الأسلحة والمواد المخدرة والهويات المزورة.

وبحسب تقرير صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن الحملة تستهدف منظمة لعصابات الدراجات البخارية. ولم يؤكد المتحدث باسم الشرطة هذه المعلومة حتى

الآن.

وقال المتحدث إنه لم يتم تنفيذ أوامر اعتقال حتى الآن. وبحسب بيانات الشرطة، من المتوقع أن تستمر الحملة حتى عقب ظهر اليوم.