سقوط 11 قتيلا من بينهم سياسي و4 من أفراد أسرته في مكمن بالهند

كشف مسؤول كبير في الشرطة ​الهند​ية لوكالة "رويترز"، أنّ "11 شخصًا من بينهم السياسي تيرونج أبوه (Tirong Aboh) وأربعة من أفراد أسرته، قُتلوا في مكمن نصبه انفصاليون قبليون في ولاية أروناتشال براديش بشرق الهند".

وأوضح أنّ "المهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على خمس سيارات تقلّ أحدها تيرونج، بالقرب من الحدود مع ​ميانمار​".

وكان قد أعلن مسؤولون الأسبوع الماضي، لـ"رويترز"، أنّ "جنودًا هنودًا اشتبكوا مع متشدّدين انفصاليّين، في الشطر الخاضع لسيطرة ​الهند​ من إقليم ​كشمير​، ما أدّى إلى مقتل تسعة أشخاص".