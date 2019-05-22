خطوط جوية صينية طلبت تعويضات من "بوينغ" بسبب وقف طائرات "737 ماكس"

طلبت شركة الخطوط الجوية "تشاينا ايسترن" ​الصين​ية، تعويضات من شركة "بوينغ" على خلفيّة وقف الطائرة "737-ماكس" وتأخير التسليم في أعقاب كارثتي تحطّم طائرتين.

وفي 11 آذار الماضي، أصبحت الصين أوّل دولة تطلب من أسطولها الجوي الداخلي وقف رحلات الطائرة في أعقاب الكارثتين.

يثذكر أنّ في 10 آذار الماضي، تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز "737-ماكس" بعد دقائق على إقلاعها من ​أديس أبابا​، ما أدّى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 257 شخصًا بينهم ثمانية صينيين.

وجاءت تلك الحادثة بعد تحطّم طائرة تابعة لشركة "لايون اير" من الطراز نفسه، في تشرين الأول 2018، بعد وقت قصير على إقلاعها من العصامة الإندونيسية ​جاكرتا​، ما أدّى إلى مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.