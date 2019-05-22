توتر في العاصمة الأندونيسية بعد مواجهات ليلية

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جاكرتا: تحقق الشرطة الأندونيسية في تقارير عن مقتل متظاهر على الأقل خلال مواجهات اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء في جاكرتا في أعقاب تظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.

أطلق عناصر الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع من وسط جاكرتا في ساعة مبكرة الأربعاء، فيما رفض بعض المتظاهرين المغادرة، ورشقوا الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة.

وفي وقت سابق أضرم متظاهرون النار في أكشاك بيع في السوق، وفق مراسل لوكالة فرانس برس، كان في الموقع، وكذلك في عدد من السيارات. ولم يتضح بعد عدد الإصابات المحتملة بين المتظاهرين أو عناصر الشرطة.

لكن المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو قال إن السلطات تحقق في تقارير عن مقتل متظاهر برصاصة طائشة، نافيًا أن تكون الشرطة قد أطلقت أعيرة حية. وقال للصحافيين "نحن في صدد التحقق، لكن يجب أن أكرر بأن ضباط الشرطة غير مزوّدين برصاص حي". أضاف بأن قرابة 20 شخصًا تم توقيفهم.

وتم توقيف ضابط سابق في القوات الخاصة لمحاولة تهريب أسلحة إلى التظاهرات، وفقًا للحكومة. وأغلق قطار ركاب رئيس في المنطقة بشكل موقت، فيما قُطعت بعض الطرق في أجزاء من المدينة المترامية. كما أُغلق عدد من المتاجر والمحال والمدارس.

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وكانت السلطات قد نشرت أكثر من 30 ألف عسكري في أنحاء جاكرتا تحسبًا لاندلاع تظاهرات في أعقاب نشر النتائج الرسمية للانتخابات.

والثلاثاء أكدت لجنة الانتخابات الأندونيسية أن ويدودو (57 عامًا) فاز على الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو في الانتخابات التي جرت في 17 أبريل.

وقال سوبيانتو إنه سيطعن في النتائج في المحكمة، وحذر في وقت سابق من تفجّر تظاهرات على خلفية ما أعلنه عن تزوير واسع النطاق.

تظاهر آلاف الاشخاص تأييدًا لسوبيانتو قرب مكتب الوكالة التي تشرف على الانتخابات في قلب العاصمة الثلاثاء. وانتهت التظاهرة بسلام، لكن بعد ساعات عدة اندلعت اشتباكات عنيفة مع عودة بعض المتظاهرين إلى الموقع.

ويتصاعد التوتر أيضًا منذ إعلان الشرطة في الأسبوع الماضي أنها اعتقلت عشرات من المشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، كانوا قد خططوا لإشاعة الفوضى عن طريق استهداف احتجاجات في الفترة التي تلي الانتخابات. وفي الشهر الماضي تنافس 245 ألف مرشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي جرت للمرة الأولى في يوم واحد.

