تقارير: يوفنتوس يتفق مبدئيا مع غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أكد في الأيام الأخيرة أن المدرب ماسيمليانو أليغري، لن يدربه في الموسم الكروي المقبل.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أحد الصحفيين، فإن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف أن غوارديولا سيوقع على عقد يمتد لأربع سنوات مقبلة مع السيدة العجوز، ليتولى المهمة الفنية لليوفي خلفًا لأليغري.

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد قالت إن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، كان في مدينة ميلانو، الثلاثاء، في نفس الفندق الذي يقيم به غوارديولا لحضور إحدى الأعمال الخيرية.