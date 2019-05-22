3 خطوات جديدة من أبل لحل مشكلة لوحة مفاتيح "ماك بوك برو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة أبل الأمريكية، خطوات جديدة لحل مشكلة لوحة المفاتيح التي تعاني منها حواسيب "ماك بوك برو"، و"ماك بوك آير" الحالية، وهي المشكلة التي تؤدي إلى عدم استجابة المفاتيح للضغط، أو أنها تطبع الحروف مرتين بالضغطة الواحدة.

ولحل المشكلة في السابق، أضافت الشركة سرًّا غشاءً يهدف إلى منع الغبار والجسيمات الدقيقة من التجمع تحت المفاتيح، ولكن هذا الإجراء لم يحل المشكلة تمامًا. والآن أعلنت عن ثلاثة إجراءات جديدة، أولها: تغيير المواد التي تعتمد عليها آلية عمل المفاتيح، وقالت إنها ستحد من مشكلة "عدم الضغط/ الضغط المضاعف".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أعلنت "أبل" عن توسعة برنامج خدمة لوحة المفاتيح، الذي يوفر خدمة إصلاح لوحة المفاتيح مجانًا؛ سواء ضمن الكفالة أو خارجها لجميع الحواسيب التي تستخدم آلية "Butterfly"، وهذا يشمل جميع حواسيب "ماك بوك برو"، أما الإجراء الثالث فهو تسريع عملية إصلاح لوحة المفاتيح في متاجرها.​