كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تمنح أنقرة أسبوعين للتخلي عن منظومة "إس 400" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة منحت تركيا أسبوعين لتخليها عن شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية، لصالح منظومة باتريوت الأمريكية، وجاء ذلك وفقا قناة "إس إن بي سي".



ونقلت القناة عن المصادر قولها "بحلول نهاية الأسبوع الأول من يونيو، يتعين على تركيا إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع روسيا وشراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، او مواجهة فقدانها الحصول على 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وعدت بها، وفرض عقوبات أمريكية، فضلا عن رد فعل محتمل من الناتو".