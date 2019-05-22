"القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش ومصرع 5 أشخاص بترعة البدرشين".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تنفي إلغاء "شهر السماح" لتجديد تراخيص السيارات

نفت وزارة الداخلية ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب انتهائها.

كما نفت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، فرض أية غرامة مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب انتهاء ترخيصها.

وأكدت الوزارة أن ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

الجنايات تبرئ 9 مسئولين بحي عابدين من تهمة "تزوير التراخيص"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، ببراءة 9 قيادات بحي عابدين بالقاهرة من اتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كان المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال "محمود. ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش" و"محمد. أ"، و"مروة .ع، ومحمد .ع، و"أحمد. ح"، و"مصطفى. م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في سقوط ميكروباص بترعة بالبدرشين

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في سقوط سيارة بترعة الجيزاوية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة ووجود حالات وفاة.

كشفت معاينة العقيد على عبد الكريم مفتش فرقة العياط والبدرشين، عن أن الحادث أسفر عن مصرع 4 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

"قضايا الدولة" تنعش الخزانة العامة بمبلغ مليون و600 ألف جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالمنيا، يلزم إحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد بدفع مليون و611 ألف جنيه لوزير المالية بصفته.

وصرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا إنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلًا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.

الداخلية: القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش.. ومقتل 16 من عناصرها

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تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرتين لعناصر إرهابية خططت لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بمناطق مختلفة بالعريش.

وتبادلت قوات الأمن الوطني إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 16 إرهابيًا والعثور بحيازتهم على (8 بندقيات آلية، 1 بندقية FN 3 بندقية خرطوش، 3 عبوة متفجرة، 1 حزام ناسف).

بالأسماء.. الجنايات تبرئ 5 متهمين بحريق النادي الأهلي

قضت الدائرة 29 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة 5 أعضاء برابطة "أولتراس أهلاوي" من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014.

والصادر بحقهم القرار في القضية رقم 15567 جنايات قصر النيل هم: محمد محمد فرحات، وأحمد رضا الصادق، ومحمد علي ماهر، ومحمد حسن إمام، وأحمد عثمان محمد.

وألغت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الحكم الصادر من محكمة أول درجة على المتهمين الخمسة بالسجن المشدد 15 سنة.

تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة قتل سائق في "نفق الشرابية"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل سائق بسبب خلافات مالية بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الشرابية بالقاهرة إشارة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها سائق، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

بحيازته 10 آلاف ريال سعودي.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وضبطت الإدارة بحيازة المتهم 10 آلاف ريال سعودي و5200 جنيه مصري.

اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.

النيابة الإدارية تحيل عامل متهم بقضية إرهاب للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بملوي في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن الإحالة تأتي على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨/٨/٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بـ"السحر والجمال"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار في الهيروين بمنطقة "السحر والجمال" قرب المنطقة الحدودية لمدينة العاشر من رمضان.

وعثرت قوات الأمن بحيازة المتهمين على 70 جرام هيروين وميزان حساس وهاتف محمول، بالإضافة لأسلحة نارية يستخدمانها في الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

اعترف المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما.