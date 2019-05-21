رونالدو والتبرع لإفطار الصائمين في غزة.. هذه حقيقة الأمر

شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر رمضان الفضيل، أن نجم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” تبرع بمبلغ 1.5 مليون أورو لتحضير وجبات إفطار الصائمين في غزة في فلسطين، غير أن ذلك غير حقيقي.

وكشف موقع ،”leadstories.com” المتخصص في رصد الشائعات، أخيرا، أن رونالدو لم يتبرع بأي مبلغ لصالح سكان غزة في رمضان الحالي، مؤكدا ذلك بمعلومات استقاها من ممثلي مهاجم فريق يوفونتس الإيطالي.

وأبرز المصدر نفسه أن الشائعة انطلقت من مواقع ألبانية، وانتشرت على نطاق واسع، خصوصا في العالم العربي، والإسلامي.

وسبق أن عبر رونالدو عن دعمه للقضية الفلسطينية في مناسبات أخرى، الأمر الذي جعل إشاعة تبرعه لصالح سكان غزة في رمضان الحالي تنتشر بشكل كبير.