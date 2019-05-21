اجتمع أعضاء تكتل "​الجمهورية القوية​" بنواب من كتلة "التنمية والتحرير"، هم أنور الخليل، هاني قبيسي وابراهيم عازار، وذلك لتبليغ نواب القوات مشروع الرئيس نبيه بري لتعديل ​قانون الانتخابات​ النيابية. واستمع نواب تكتل "الجمهورية القوية" لشرح مفصل للمشروع، ووعدوا بدرسه في التكتل، والعودة لمناقشته مع نواب ​كتلة التنمية والتحرير​ بعد درسه.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "التنمية والتحرير" زار تكتل "الجمهورية القوية" عارضا تعديل قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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