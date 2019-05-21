الاتحاد الأوروبي ينشر حرس حدود في ألبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس"، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت قوات للانضمام للشرطة الألبانية، بادعاء أن الهدف هو القيام بدوريات على الحدود البرية والبحرية لـ"مراقبة" حركة المهاجرين واللاجئين الذي يصلون إلى هذه المناطق الحدودية، ومكافحة الجريمة.

ووصل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، ورئيس "فرونتكس"، فابريس ليغيري، إلى تيرانا اليوم لإطلاق "أول عملية مشتركة على الإطلاق في أراضي دولة مجاورة من خارج الاتحاد الأوروبي".

وقال أفراموبولوس إن الاتفاق "علامة فارقة في تعاون الاتحاد الأوروبي مع المنطقة".

وسينتشر 50 ضابطا، و16 سيارة دورية، وسيارة مزودة بكاميرا للرؤية الليلية بالأشعة الحرارية المتقدمة، من 12 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي على طول الحدود بين ألبانيا واليونان.

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وقعت اتفاقات مماثلة مع شمال مقدونيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.

تأمل ألبانيا في إطلاق مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية واستقصائية كثيرة صدرت عن وسائل إعلام عالمية وثقت تعرض آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى انتهاكات منهجية على طوال الحدود أثناء محاولاتهم للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.