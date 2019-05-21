الصحة العالمية تعلن وصول شحنة إمدادات طبية إلى المستشفيات في جميع أنحاء ليبيا

المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول شحنة كبيرة من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء ليبيا.

وعبرت المنظمة، في بيان لها اليوم عن امتنانها للسفارتين الألمانية والإيطالية في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على ضمان حصول المرضى على هذه الأدوية الحيوية.

ووثقت المنظمة، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي وحتى 13 مايو الجاري مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف انفجرت عربتهم.

وقالت إنها تنضم إلى الأصوات الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن اشتباكات طرابلس دفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل على تنسيق الخدمات الصحية المستمرة لهم.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 454 قتيلاً على الأقل و2154 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.