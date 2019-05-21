فشل محادثات الانتقال السياسي في السودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان فشل المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراج فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان مساء الاثنين: «لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».

وأضاف: «استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة»، دون أن يحدد موعدًا لاستئناف المحادثات.

من جانبها، أصدرت قوى «الحرية والتغيير» بيانًا الثلاثاء، قالت فيه إن المجلس العسكري «لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه».

واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي بشرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.

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كما لفت البيان إلى أن «إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، لمَّا وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، لم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها».

وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.

وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الشوارع، وكذلك الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، حتى بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير واعتقله في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة أزمة اقتصادية وعقود من الحكم القمعي.