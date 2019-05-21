الرياضة النيابية تطالب الحكومة بإعادة النظر باللجنة الخماسية المتعلقة بعمل اللجنة الأولمبية

وذكر بيان عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، ان الاخير "التقى بمكتبه، اليوم، رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية عباس عليوي والسادة اعضاء اللجنة "، مبيناً انه "جرى خلال اللقاء بحث خطة اللجنة الهادفة الى النهوض بالواقع الرياضي ، وزيادة دعم قطاعي الشباب والرياضة".واوضح البيان، أن "لجنة الرياضة، قررت مفاتحة الحكومة ومطالبتها بإعادة النظر بكافة مقررات اللجنة الخماسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ، والمتعلقة بعمل اللجنة الاولمبية العراقية واليات صرف المنحة المالية لها، على ان يتم دراسة الموضوع بشكل مفصل خلال اجتماع اللجنة المقبل".

واكد الكعبي، بحسب البيان، ان "واحدة من اسباب تردي واقع الرياضة في العراق وقلة الاهتمام بشريحة الشباب التي تمثل اكثر من 75 % من عدد سكان العراق، هو السياسات غير الناجعة التي اعتمدتها ادارات غير مؤهلة اصلا بوضع هكذا استراتيجيات تتطلب خبرات ورغبة حقيقية تهدف للتطوير ".

