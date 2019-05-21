2019-05-21 | 16:54
578 مشاهدة
طالبت لجنة الرياضة والشباب النيابية، الثلاثاء، مجلس الوزراء باعادة النظر باللجنة الخماسية المتعلقة بعمل اللجنة الأولمبية.
واوضح البيان، أن "لجنة الرياضة، قررت مفاتحة الحكومة ومطالبتها بإعادة النظر بكافة مقررات اللجنة الخماسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ، والمتعلقة بعمل اللجنة الاولمبية العراقية واليات صرف المنحة المالية لها، على ان يتم دراسة الموضوع بشكل مفصل خلال اجتماع اللجنة المقبل".
واكد الكعبي، بحسب البيان، ان "واحدة من اسباب تردي واقع الرياضة في العراق وقلة الاهتمام بشريحة الشباب التي تمثل اكثر من 75 % من عدد سكان العراق، هو السياسات غير الناجعة التي اعتمدتها ادارات غير مؤهلة اصلا بوضع هكذا استراتيجيات تتطلب خبرات ورغبة حقيقية تهدف للتطوير ".
كانت هذه تفاصيل خبر الرياضة النيابية تطالب الحكومة بإعادة النظر باللجنة الخماسية المتعلقة بعمل اللجنة الأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.