وزير الدفاع الأمريكي: التهديد الإيراني ما زال مرتفعا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الثلاثاء، إن نشر بلاده حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أوقف احتمال شن هجمات على الأمريكيين في الشرق الأوسط.

غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة ما زال مرتفعاً.



وقال شاناهان، للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): "أعتقد أن خطواتنا كانت حكيمة جداً، وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين، وهذا هو المهم للغاية".

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وأضاف: "أود أن أقول إننا في فترة ما زال فيها التهديد مرتفعاً، ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث سوء تقدير من جانب الإيرانيين".





تصريحات شاناهان تأتي بينما تتصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان صاروخ من طراز كاتيوشا قد سقط مساء الأحد الماضي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" بعد وقت قصير من وقوع الانفجار: "إذا أرادت إيران الحرب، فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".