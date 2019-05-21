سقوط طائرة مُسيّرة في قضاء مخمور بالعراق

ونقلت القناة عن شهود عيان القول إن طائرة صغيرة تحطمت في قرية (السعداوة) بناحية (الكوير) في قضاء مخمور دون تسجيل أي خسائر، وأوضحوا أن الطائرة لم تحترق، ولكن أحد أجنحتها قد تحطم.
فيما قال مصدر أمني عراقي إن الطائرة التي سقطت مسيرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بسقوط الطائرة.
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