الأمم المتحدة: الآلاف يغادرون فنزويلا يوميا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن خبرائها رصدوا أن الهجرة الجماعية من فنزويلا بازدياد غير مسبوق منذ عام 2015، إلى حد يُغادر فيه آلاف الفنزويليين من بلاهم يوميا.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه نحو ثلاثة ملايين شخص غادروا فنزويلا منذ 2015، هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، معتبرة أن على أكثريتهم الاستفادة من نظام حماية دولية للاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، ليز ثروسيل، في مؤتمر صحافي في جنيف: "كل يوم، نرى ما بين 3000 و5000 شخص يغادرون فنزويلا"، مضيفة أنه "غادر حوالى ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015".

وأحصت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين 3.7 ملايين فنزويلي بالإجمال في الخارج، هاجر 700 ألف منهم قبل 2015.

وتؤكد المفوضية أن حوالى 460 ألف فنزويلي قدموا أواخر العام الماضي، طلب لجوء، وأغلبيتهم في البلدان المجاورة بأميركا اللاتينية.

لكن حوالى 1.4 مليون شخص حصلوا على مختلف التأشيرات والتصريحات، مثل التأشيرات الإنسانية او تأشيرات العمل، للإقامة بصورة شرعية في دول الاستقبال هذه في المنطقة.

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وقالت ثروسيل إنه "نظرا إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني وحقوق الإنسان في فنزويلا... تعتبر المفوضية الآن أن أغلبية الذين فروا من البلاد يحتاجون إلى نظام دولي لحماية اللاجئين".

وأوضحت أن "هذا ناجم عن التهديدات التي تتعرض لها حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم بسبب الظروف التي تلحق خللا خطيرا بالنظام العام في فنزويلا".

وأرفقت المفوضية بهذا النداء وثيقة تهدف إلى مساعدة الأشخاص والسلطات المسؤولة عن البت في طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء الفنزويليين.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة المتخصصة في الأمم المتحدة إن "المفوضية تدعو أيضا الدول إلى الحرص على الحؤول دون طرد الفنزويليين، أيا يكن وضعهم القانوني، أو إعادتهم بالقوة إلى فنزويلا".

وتعتبر الأمم المتحدة النزوح الجماعي للفنزويليين هربا من هذا الوضع الاقتصادي الكارثي، أكبر نزوح في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.