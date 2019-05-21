OECD تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الثلاثاء، انخفاض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد النزاعات التجارية ومواطن الضعف المالي الخطيرة.
وخفضت المنظمة توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمئة في 2019 و3.4 بالمائة في 2020.
وكانت المنظمة توقعت تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بـ 3.4 بالمئة في 2019 و3.6 بالمئة في 2020 على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في آذار/ مارس الماضي.
وقالت المنظمة ومقرها باريس في بيان اليوم: "يهدد تصاعد النزاعات التجارية ومواطن الضعف المالية الخطيرة، بضعف النشاط، من خلال تقويض الاستثمار والثقة في جميع أنحاء العالم".
وأضافت أن مواطن الضعف التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، "تنجم عن التوترات التجارية وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسة والمخاطر داخل الأسواق المالية والتباطؤ في الصين".
ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم (الولايات المتحدة والصين) في آذا/ مارس 2018، واتفق البلدان على إجراء مفاوضات في نهاية العام الماضي، للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.
ومطلع نيسان/ أبريل 2019، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمئة عن توقعات كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 3.3 بالمئة، مقارنة مع 3.6 بالمئة فعلية في 2018.
وتتوقع المنظمة نمو التجارة العالمية، الشريان الرئيس للاقتصاد العالمي، بنسبة تزيد قليلاً عن 2 بالمئة في 2019، أدنى معدل في 10 سنوات.
وقالت: "ينبغي التركيز على الشبكات الرقمية والنقل والطاقة، إضافة إلى إصلاحات التعليم والتدريب والمنافسة اللازمة في اقتصاد القرن الـ 21، والتي ستضيف زخما إلى انتعاش النمو، وتعزز الإنتاجية".
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.
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