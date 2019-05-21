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امانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لاعتداء من متجاوزين جنوبي العاصمة

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وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرنا تعرضت لاعتداء من قبل متجاوزين في منطقة حي التراث جنوب بغداد".

وأضافت أن "احد منتسبيها لاعتداء من قبل متجاوزين امتنعوا عن رفع تجاوزاتهم لينقل على اثره المنتسب الى احدى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة"، مشيرة الى "تسيير الجناة وعددهم ثلاثة الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".


وأكدت امانة بغداد على "حجم الصعوبات التي تواجهها في اداء واجباتها خصوصا ما يتعلق بازالة التجاوزات"، داعية الجميع الى "التعاون معها في القضاء على هذه الظاهرة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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