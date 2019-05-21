وأضافت أن "احد منتسبيها لاعتداء من قبل متجاوزين امتنعوا عن رفع تجاوزاتهم لينقل على اثره المنتسب الى احدى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة"، مشيرة الى "تسيير الجناة وعددهم ثلاثة الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
وأكدت امانة بغداد على "حجم الصعوبات التي تواجهها في اداء واجباتها خصوصا ما يتعلق بازالة التجاوزات"، داعية الجميع الى "التعاون معها في القضاء على هذه الظاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لاعتداء من متجاوزين جنوبي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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