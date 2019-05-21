الشيخ قبلان دعا لتوفير فرص عمل جديدة تحد من البطالة المتفشية

طالب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ الحكومة اللبنانية بالعمل لما فيه حفظ للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال دعم المشاريع الرعائية الخدماتية والانمائية وزيادة تقديماتها الاجتماعية بدل تخفيضها، وتوفير فرص عمل جديدة تحد من البطالة المتفشية، وعليها تقع مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال ​مكافحة الفساد​ والهدر والرشى واسترداد المال العام المنهوب من الصفقات المشبوهة والتعديات على الاملاك العامة واطلاق يد القضاء واجهزة التفتيش لمحاسبة المخالفين والمنتهكين للقوانين.

ودعا قبلان في رسالة تهنئة وجهها الى اللبنانيين والمسلمين في ذكرى مولد الامام الحسن (ع)، الى دراسة الإمام الحسن (ع) وفهم شخصيته القيادية ومكارم أخلاقه وتضحياته وجهاده واستشهاده في سبيل حفظ الشريعة وصون الدعوة الإسلامية،فيكونوا عاملين بأوامر الله تعالى ويجندوا انفسهم لاصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين لتكون المصالحات حاكمة على مساحة عالمنا العربي والاسلامي، ولاسيما ان عدونا واحد وما يجمعنا عرباً ومسلمين اكبر بكثير مما يفرقنا وعدونا الصهيوني وحليفه التكفيري يعملان بتوجيهات استعمارية لضرب وحدة وامن واستقرار العرب والمسلمين، وهم اليوم يستهدفون ​فلسطين​ بسلخها عن هويتها وانتمائها وايجاد شرخ بين المسلمين انطلاقاَ من مقولة "فرق تسد"، من هنا فاننا نطالب قادة العرب والمسلمين بنصرة فلسطين وشعبها وعدم السماح باستفراد ​الشعب الفلسطيني​ الذي يقاتل الاحتلال بشجاعة وبسالة ونطالبهم بالوقوف مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الضغوطات والعقوبات الجائرة والمستنكرة التي تتعرض لها بغية اخضاعها للتنازل عن مبادئها ومواقفها الملتزمة بدعم الشعوب المستضعفة ومكافحة الارهاب التكفيري ونصرة المقاومة في فلسطين ولبنان، وعليهم ان يبذلوا الجهد لانتاج حلول توقف نزيف الدم في اليمن وتعيد لهذا البلد الشقيق والصديق الامن والاستقرار .