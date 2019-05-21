محامي” فتاة الوشم” يكشف نتائج الخبرة الطبية .. والأحكام قد تصل 30 من السجن!

كشف إبراهيم حشان، محامي خديجة المعروفة بـ”فتاة الوشم”، عن تفاصيل الخبرة الطبية التي أنجزت على الأوشام.

وأفاد حشان في تصريح خص به موقع “اليوم24″، صباح اليوم الثلاثاء، من أمام المحكمة التي شهدت ثاني جلسات المحاكمة، أن الخبرة الطبية التي أنجزت على الأوشام، أكدت أن 70% منها جديدة.

وأضاف المتحذث، أن تقرير الخبرة الطبية، أشار إلى أن 30% من الوشوم قديمة، بينما أكدت الخبرة الجسدية، وجود آثار الإغتصاب على الضحية.

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من جهة أخرى أشار المحامي حشان، إلى أن مدة العقوبة التي يواجهها المتابعون في هذا الملف، قد تصل إلى 30 سنة من السجن، بسبب متابعتهم بتهمة الاتجار في البشر والاغتصاب والإحتجاز.

وتم تأجيل القضية لجلسة 25 يونيو المقبل لإعداد دفاع المتابعين، بعدما ثم تقديم المتهمين 10 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح.

وأشار محامي حشان إلى أن الضحية بررت تنازلها عن المفرج عنهم، بكون أن أحدهم هو من أخبر والدها عن مكان احتجازها، والثاني لم يعرضها للأذى، فيما قررت المحكمة منح أخ المتهم الرئيسي السراح المؤقت، لعدم ثبوت اَي أدلة تدينه، ليصبح بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقال في ضوء هذا الملف، 11 متهما.