مؤسس “هواوي”: الحظر الأمريكي لن يؤثر على منتجات الشركة واتصالات الجيل الخامس

أكد مؤسس ورئيس شركة “هواوي”، رين تشنغ فيه، اليوم الثلاثاء، أن القيود الأمريكية لن تؤثر على منتجات “هواوي”، وخاصة في قطاع اتصالات الجيل الخامس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن رين تشنغ، قوله، إنه “لا ينبغي تقييد هواوي فقط بسبب موقعها الرائد في مجال التكنولوجيا”، مضيفا “أنه في الوقت الحاضر، سيكون للحظر تأثير على منتجات هواوي منخفضة التكنولوجيا”.

وأضاف أن “شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. ولن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة”.

وأشار رين تشنغ إلى أن معدات الجيل الخامس من “هواوي” ستقلل إلى حد كبير تكلفة إنشاء شبكات الاتصالات العالمية، مضيفا “عملنا هو إفادة البشرية بأسرها”.

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وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت حظرا على تعامل الشركات الأميركية مع مجموعة “هواوي” ونقل التقنية اليها، غير أنها أعلنت أمس الإثنين تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها حتى منتصف غشت، مشيرة إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود.

وانتقد رين تشنغ هذه الخطوة وقال إن بامكان “هواوي” صناعة ما تحتاجه من شرائح الكترونية و”لا يمكن عزلها” عن العالم.

وأدرجت “هواوي” على لائحة وضعتها وزارة التجارة الأميركية لشركات “مشبوهة” لا يمكن التعامل معها قبل الحصول على ضوء أخضر من السلطات.

ويأتي هذا المنع الذي طال مجموعة “هواوي” في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين، وفرض الجانب الأمريكي زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية وقيام بكين برد مماثل، فضلا عن التوتر الناجم عن معارضة الصين إبحار سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي.