قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعلان فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا، "من البنين" بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، في إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبي والعالمي.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة وأعلن خلاله شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019 / 2020 لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

ويبدأ سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية اعتبارًا من 21 مايو حتى 1 يوليو 2019.

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:

أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لكافة المراحل السنية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلتة الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وألا يكون فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة، وحال قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله في حالة عدم إحضار الاستغناء، مع شرط اجتياز جميع الاختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبي والقياسات النفسية واختبار القوام والنمط الجسماني والإختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام ( كشف الهيئة ) ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً ، وأن يجتاز جميع إختبارات المقررة كشرط أساسى لقبولة بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التى يتمتع بها الطالب من مقومات طبقاً لتقييم الجهات المختصة ، والحصول على بطولات رياضية على مستوى( منطقة – جمهورية ) ، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات (جمهورية – دولى ) كشرط تفضيلى .

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ويتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة ، ويطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر ، وبالنسبة لطلبة لمرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة يتم المبيت بالمدرسة والأجازات بنظام الراحات الإسبوعية ، مع عدم قبول الطعن على قرار عدم قبول الطالب وإستمراه بالمدارس العسكرية الرياضية الإ أمام اللجان والدوائر العسكرية المختصة دون غيرها .

الالعاب الرياضية بالمدارس العسكرية

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الرياضات الفردية الأوليمبية والتى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب ( رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو ) وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتضم ألعاب ( الجمباز والسلاح والدراجات والكارتية والخماسى الحديث والترايثلون ) ، والرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلى وتضم ألعاب ( السباحة والغطس ) طبقا للخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها .

وإستعرض رئيس جهاز الرياضة مراحل وتوقيتات وأماكن إجراء إختبارات القبول للطلبة الجدد ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة توفر العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والإجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان تفوقهم رياضياً وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم بالإستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين الوطنيين والخبراء العالميين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة ، وتوفير الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية، ودعم اللاعبين المتميزين للانضمام للمنتخبات القومية وإعدادهم بالمعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية على نفقة القوات المسلحة وتقديم الحافز لهم والحصول على درجات التفوق الرياضي عند تحقيق البطولات طبقاً للوائح المقررة بوزارة التربية والتعليم وتقديم الرعاية الطبية الدقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة ، كما يحصل الطلاب علي مكافآت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان ، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة العديد من الميداليات علي المستوى المحلى والعربى والإفريقى والدولى والعالمى والأوليمبى , علماً بأن مصروفات الإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية .

مؤكدا على إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحقيق الهدف المنشود من مشروع صناعة البطل الاوليمبي لإمداد المنتخبات القومية فى كافة الألعاب الفردية بأجيال من الابطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى البطولات العالمية والأولمبية ، من خلال تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية بالتأهيل العلمى والرياضى للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة .