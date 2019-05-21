ناشدت ألمانيا حكومة رومانيا ضمان استقلال القضاء وكذلك ضمان فاعلية مكافحة الفساد.
وقال ميشائيل روت وزير الدولة لشئون أوروبا اليوم الثلاثاء، على هامش مشاورات للاتحاد الأوروبي في بروكسل:"ما كانت الحكومة الرومانية تتحمل مسئوليته حتى الآن، لا يكفي إلى حد بعيد لمراعاة متطلباتنا"، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية "قلقة للغاية إزاء الوضع الحالي في رومانيا".
وجاءت تصريحات السياسي الألماني على
وكانت المفوضية الأوروبية المعنية بالالتزام بالقيم الأوروبية قد
وأضاف روت اليوم: "إننا ندعم صراحة المفوضية في مساعيها الرامية إلى ضرورة أن تتكبد الدول التي لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، تخفيضات في مخصصاتها من الصناديق الهيكلية (الخاصة بالاتحاد الأوروبي)".
وأكد السياسي الألماني أنه ليس مسموحا بتقييد استقلالية القضاء، وشدد على ضرورة مكافحة الفساد بحسم، مؤكدا أنه ليس هناك تنازلات سياسية مطلقا في هذه النقاط- أيا كانت الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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