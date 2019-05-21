موسكو تدعو رئيس أوكرانيا لـ وقف إطلاق النار في دونباس

أعلن وزير الداخلية الفرنسية "كريستوف كاستنر"، الذي يزور العاصمة الإيفوارية "أبيدجان" حاليًّا، أن حكومة بلاده ستساهم بـ 18 مليون يورو لبناء "الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب" في كوت ديفوار.
ونقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء عن الوزير قوله "إن مشروع الأكاديمية يعد مشروعا ضخما لأن التدريب ضروري لمحاربة آفة الإرهاب، ويشمل التدريب في مجال الاستخبارات، وتدريب قوات التدخل والاستجواب والعقوبة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي من المفترض أن تستمر
وأفاد الراديو بأنه منذ الإعلان عن هذا المشروع خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا لعام 2017، أحاط الغموض بحصة التمويل التي تتحملها فرنسا.. مشيرا إلى أنه لم يتم تأكيد حجم مشاركة كوت ديفوار، لكن وزير الدولة وزير الدفاع
ولفت الراديو إلى أن الأكاديمية ستشمل مدرسة إقليمية ومركزاً لتدريب وحدات التدخل، بالإضافة إلى مركز لاستكشاف وتحليل التهديد الإرهابي الذي يمتد إلى الدول المختلفة في غرب أفريقيا.
يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، زار كوت ديفوار لمدة يومين بحث خلالهما عدة قضايا بينها الهجرة ومكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يتوجه في ختام الزيارة إلى "داكار" في زيارة للسنغال.
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