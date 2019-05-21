الخميس.. الإمارات والجامعة العربية يطلقان جائزة التميز الحكومي العربي

تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد غدٍ الخميس "جائزة التميز الحكومي العربي"، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية .
وتعد هذه الجائزة الأكبر عربيًا في مجال التطوير والتحسين
وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك إداري عربي لتبني أفضل النظريات العالمية في التميز الحكومي وإبراز أهم التجارب والشخصيات والقيادات الإدارية العربية الناجحة.
ويتم خلال الحفل الإعلان عن فئات الجائزة ومعاييرها ورؤيتها في دفع العمل الإداري العربي.
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