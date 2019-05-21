



واضاف المراسل ان هذا الاجراء جاء لبمنع وقوع حوادث قد تؤدي الى سقوط ضحايا.









وقال مراسل الخليج 365، انه بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه مرور قطار داخل سوق شعبي بسبب تجاوز عدد من اصحاب البسطات على السكة الحديدة، باشرت امانة بغداد برفع التجاوزات عن السكة وابعاد اصحاب البسطات.واضاف المراسل ان هذا الاجراء جاء لبمنع وقوع حوادث قد تؤدي الى سقوط ضحايا.

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كانت هذه تفاصيل خبر رفع التجاوزات من سكة القطار في السوق الشعبي بالدورة 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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