بالفيديو: هل يتحول العراق الى ساحة للصراع الاميركي الايراني بعد حادثة السفارة؟

وفي هذا السياق، تقول القوات الامنية ان جهات مجهولة نفذت ذلك من أجل خلط الأوراق واشراك العراق في الصراع الإيراني الأميركي.
مع الاشارة الى ان عمليات التحقيق في حادثة استهداف السفارة الأميركية لا تزال مستمرة حتى الان، وتشير جهات استخبارية الى ان من يقف وراءها يسعى لتحقيق مصالح شخصية.
وتجدر الاشارة أن تصاعد التوتر الامني والسياسي في الآونة الاخيرة يستدعي، بحسب مراقبين، ان تكثف الجهات الاستخبارية من جهودها، لمنع تكرار هكذا هجمات قد تحول العراق الى ساحة للصراع الاميركي الايراني.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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