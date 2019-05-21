230 امريكيا غادروا العراق حتى الان وقرار البحرين بشأن رعاياها سياسي

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "أكثر من 230 أميركياً غادروا من مقارّ عملهم في بغداد وإربيل حتى الآن، حيث كانوا هؤلاء يعملون بمجال الإغاثة وبرنامج تثبيت استقرار المدن المحررة ونزع الألغام وتعزيز المصالحة والتعايش المشترك، بعد مطالبة بلادهم لهم بذلك، إضافة إلى مغادرة آخرين من جنسيات أجنبية أخرى".واضاف ان "الحكومة ركزت في الساعات الماضية على طمأنة الدول الأوروبية والأجنبية على حدّ سواء، بشأن استقرار الأوضاع، وعدم صحة المعلومات التي تتحدث عن إمكانية استهداف البعثات الأجنبية"، معتبرا ان "جزءاً من بعض القرارات، بما في ذلك سحب شركة إكسون موبيل الأميركية، أكبر الشركات العالمية المستثمرة في العراق، موظفيها الأجانب من حقل نفطي منتج في البصرة يوم السبت الماضي، على الرغم من التزامها بعقد للعمل في الحقل، كان سياسياً أكثر منه أمنياً، كما ان دعوة المنامة رعاياها في العراق للمغادرة يندرج ضمن هذا الإطار أيضاً".وتابع ان "رخصاً استثمارية منحت لشركات أجنبية، مهددة الآن بسبب التصعيد الحالي، بينها استثمارات في مجال الغاز والنفط والإسكان، ومن ضمنها ما يتعلّق بمشروع مدّ أنبوب نفط ثانٍ من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر محافظة نينوى، فضلاً عن رخص استثمارية منحت لرجال أعمال عراقيين يتخوّفون الآن من المباشرة في العمل".

ودعت وزارة الخارجية الأميركية، في 15 ايار الحالي، موظفيها "غير الأساسيين" في سفارتها ب‍‍بغداد وقنصليتها في أربيل الى مغادرة العراق، كما علقت إصدار التأشيرات العادية للعراقيين مؤقتا.

وعزت ذلك الى التعرض لتهديدات متزايدة، مبينة أن وزير الخارجية الامريكي قد اطلع الحكومة العراقية على تلك التهديدات خلال زيارته الاخيرة.

